Глава Одинцовского округа принял участие в открытии мемориальной доски участнику СВО

«Сегодня мы вместе с вами открываем мемориальную доску, посвященную нашему герою Василию Мусатову. Устанавливаем ее на здании школы, в которой он когда-то учился и провел свои счастливые детские годы. Василий Борисович для многих является примером. Он ушел на фронт добровольцем, чтобы помогать нашей стране, отстаивать и защищать ее интересы, бороться с фашизмом. Он исполнил свой патриотический долг до конца и отдал Родине самое дорогое, что у него было — свою жизнь. Героически погиб, исполняя свой долг, выполняя боевую задачу в населенном пункте Правдино Херсонской области. Посмертно награжден орденом мужества. Рядовой Василий Мусатов — человек, который останется в нашей памяти навсегда. И пусть эта мемориальная доска увековечит его славу. Будущие школьники, новое поколение, проходя мимо нее, будут знать, что учатся в тех же стенах, где когда-то учился их мужественный земляк. Мы гордимся нашими героями. Россия гордится своими сынами», — почтил память героя глава муниципалитета.