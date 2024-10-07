Глава Одинцовского округа принял участие в заседании призывной комиссии

В ходе осеннего призыва на военную службу с территории муниципалитета будет призвано около 300 человек.

Глава Одинцовского городского округа принял участие в заседании призывной комиссии. Осенний призыв на территории муниципалитета стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. Военным комиссариатом городских округов Одинцовский, Краснознаменск и Власиха Московской области на военную службу будет призвано около 300 человек. Андрей Иванов отметил, что ежедневно в военкомат приходит примерно 50 молодых людей.

«Вчера, в первый день призывной кампании, на военную службу были призваны сразу 37 человек. За последние 20 лет это — своеобразный рекорд. Сотрудники военкомата отмечают большое желание ребят пройти армейскую службу», — сообщил глава округа.

Андрей Иванов напомнил, что два с половиной года назад Одинцовский военкомат прошел через масштабную реконструкцию и сегодня является одним из лучших в России. Он соответствует самым высоким стандартам Министерства обороны. Вместе с тем, постоянно меняющаяся обстановка ставит перед новыми вызовами.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

«Мы находимся в хорошем рабочем контакте с военным комиссаром Вячеславом Клявинь. В любой момент муниципалитет готов подключиться к решению динамично обновляющихся задач. Именно благодаря совместной работе комиссариата и органов местного самоуправления удается добиваться положительных результатов», — подчеркнул Андрей Иванов.

Военный комиссар Вячеслав Клявинь отметил, что у многих сегодняшних призывников в зоне Специальной военной операции служат родственники: отцы, старшие братья. Это сказывается на их отношении к военной службе. Молодежь спокойно и осознанно выбирает этот путь.

«Такой настрой не создается на пустом месте, — выразил уверенность Вячеслав Клявинь. — Это итог большой работы, которую ведут глава округа, местная администрация, ветеранские организации, патриотические клубы, школы».

Военком обратил особое внимание на то, что призывники не будут направляться в зону проведения Специальной военной операции. Большая часть призванных в Одинцовском округе молодых людей отправится служить в подразделения Московского военного округа. По традиции лучшие из них пройдут военную службу в элитных полках — Президентском и Преображенском.

Напомним, что в соответствии с приказом Президента России с 1 октября по 31 декабря 2024 года на военную службу в стране призовут в общей сложности 133 тысячи человек. Срок службы остался неизменным — 12 месяцев.