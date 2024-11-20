Глава Одинцовского округа проинспектировал привокзальную площадь в Голицыно

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с инициативными жителями и профильными заместителями осмотрел привокзальную площадь у станции Голицыно. По поводу некачественного содержания территории регулярно поступают обращения. Среди них – ветхое состояние надземного перехода через железнодорожные пути, плохая уборка станции в зимний период.

Обсудили на встрече и облик самого вокзала — в прошлом году здание включили в единый реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Однако, объект культурного наследия нуждается в обновлении. В следующем году фасад и внутренние помещения приведут в порядок, в здании выполнят косметический ремонт. Жители обратили внимание на отсутствие достаточного количества мусорных контейнеров около торговых павильонов. Глава округа поручил установить дополнительные урны.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

Одна из постоянных сезонных жалоб — плохая уборка снега и наледи на пешеходных мостах. Зимой скользкие ступени представляют опасность жизни и здоровью пешеходов, по таким переходам невозможно подняться людям с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас идут работы по подготовке проекта подземного пешеходного перехода, который объединит две платформы. Также будет установлен лифт.