Глава Одинцовского округа провел вместе с жителями «Гусарской баллады» велообъезд микрорайона

Участники проехали по тем объектам в микрорайоне, которые жители считают самыми проблемными. Работа прежнего застройщика спровоцировала ряд ситуаций, которые мешают комфортной жизни людей. Также поступает много обращений в связи с деятельностью местной управляющей компании «Сумма Технологий». Активисты рассказали, что сотрудники УК в преддверии велообъезда устроили в жилом комплексе настоящий аврал, но и это не помогло.

«Жители на протяжении длительного времени высказывают претензии к управляющей компании. Подтопление подвалов, плохая работа канализационного оборудования, некачественное благоустройство — только часть проблем, которые мы видим в микрорайоне. Люди жалуются на формальное отношение УК к их запросам. Если в ближайшее время мы не увидим изменений, то будем готовы поддержать решение жителей о смене компании», — отметил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа заявил, что в городе должны работать только те управляющие компании, сотрудники которых заинтересованы в создании для людей комфортных условий, способны вести конструктивный диалог и решать любые конфликтные ситуации. В ближайшее время в пройдет отдельное совещание по этому вопросу.

Не менее важная проблема — ремонт внутренних дорог. Глава Андрей Иванов пояснил, что часть дорог находится в ведении Росимущества. Муниципалитет не имеет право выделять деньги на их ремонт. В таком случае сначала необходимо передать участки дорог на баланс муниципалитета.

«Речь идет, в первую очередь, об улице Триумфальная. Это главная транспортная артерия микрорайона. Дорога ведет к основному выезду, здесь ходит общественный транспорт. Ошибки при строительстве привели к постоянным подтоплениям, полотно разрушается. До конца года дорога должна перейти в собственность округа. Сможем провести капремонт в следующем году», — пояснил Глава.

Андрей Иванов отметил, что согласно предварительным расчетам, на ремонт дороги на Триумфальной улице понадобится около 21 миллиона рублей.

С целью проведения благоустройства на территории ЖК необходимо поступить так же, как с некоторыми дорогами, — передать земельные участки в собственность муниципалитета. Глава Одинцовского округа пояснил важность участия в данном процессе собственников участков, которые юридически наделены определенными правами и обязанностями.

Строительная площадка новой поликлиники на 500 посещений в смену стала финальной точкой маршрута. В настоящее время специалисты выполняют демонтаж старых бетонных конструкций и разрабатывают котлован. В 2026 году объект должны сдать в эксплуатацию. На данном этапе жителей волнует вопрос, как на время строительства будет организован проезд и проход, а также откроют ли парковочное пространство возле медицинского учреждения.

«В настоящий момент документы проходят экспертизу, – пояснил Андрей Иванов. – Как только проект будет готов, представим его жителям на согласование. Земельный участок позволяет сделать рядом с поликлиникой большую, полноценную парковку. Занимать своими автомобилями места рядом с ближайшими домами пациентам не придется».

Во время велообъезда горожане обсудили с главой ряд вопросов: снос заброшенных торговых рядов, организацию дополнительного автобусного маршрута до Одинцовского парка культуры, открытие небольшого сквера рядом с микрорайоном, понижение бордюрного камня в местах велосипедных маршрутов. Все вопросы переданы профильным специалистам для их оперативного решения. Андрей Иванов выразил благодарность участникам велообъезда за их внимание и активное участие в жизни округа.