Глава Одинцовского округа проверил готовность нового парка в Супонево

В инспекции также приняли участие депутаты окружного Совета депутатов Олег Цуцков, Геннадий Гарькавый, Станислав Улитин, Дмитрий Александров и директор спортивной школы Звенигорода Владимир Любовицкий.

На территории нового парка уже выполнены следующие работы: дорожно-тропиночная сеть отсыпана гранитной крошкой, подготовлена площадка для выгула собак. Монтаж освещения находится на финишной стадии. Специалисты также осуществляют планировку территории под газон. Работы проводит подрядная организация.

«Вместе с инициативной группой жителей посмотрели, как идет благоустройство парка в Супонево. Здесь уже отсыпана гранитной крошкой дорожно-тропиночная сеть, завершается монтаж освещения, подготовлено основание для спортивной площадки, которая зимой будет превращаться в каток. Также готова площадка для дрессировки собак, которую очень просили жители. Ей уже активно пользуются многие собаководы. В парке будет и вторая такая площадка — в три раза больше», — сообщил Андрей Иванов.

По итогам инспекции глава муниципалитета поручил устранить имеющиеся в парке сухостойные деревья.

Глава Одинцовского округа Иванов сообщил, что на территории парка намерены открыть современные детские площадки. Кроме того, согласован план работ на 2025 год: строительство павильонов, сцены и входной группы.

Напомним, парк Супонево условно разделят на несколько частей. В одной появится зона для «тихого» времяпровождения, во второй, напротив, откроют площадки для активного досуга. На территории нового парка появится памп-трек, воркаут, площадка для настольного тенниса, станция проката и зона барбекю. Для комфорта посетителей обустроят несколько парковок, также установят туалетные модули.