Глава Одинцовского округа проверил готовность уборочной техники к зимнему сезону в парке «Раздолье»

Глава Одинцовского округа побывал с выездной проверкой в парках «Раздолье» и Малевича. В центре внимания Андрея Иванова была готовность уборочной техники к зимнему сезону.

Напомним, оба парка занимают внушительную площадь более чем в двести гектаров. Убирают эту огромную территорию с помощью 4 единиц техники. Кроме того, еще 30 специалистов принимают участие в ручной уборке, дополнительную помощь оказывают подрядные организации. Глава Одинцовского округа подчеркнул важность полного перехода на самостоятельную уборку – это будет надежнее и дешевле.

«Чтобы быстро и качественно убирать территорию в зимний период, МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа» требуются еще как минимум три единицы техники и дополнительные механизаторы. Также нужно рассмотреть вопрос повышения заработной платы работникам. Сегодня уборщики в наших парках проигрывают в зарплате своим «городским» коллегам», – подчеркнул руководитель округа.

Администрация муниципалитета и дирекция парков приложат все усилия для того, чтобы привлечь к работе дополнительный персонал, и сделать условия их работы более выгодными.

Стоит отметить, что сегодня на производственной базе МБУ созданы необходимые запасы песка и отсева. Кроме того, в этом году, специально для зимней уборки парков был приобретен новый погрузчик со шнекороторным оборудованием. Это новое оборудование позволить повысить скорость и качество очистки территории от снега.

Андрей Иванов выразил уверенность, что для жителей и гостей округа зимнее посещение одинцовских парков будет комфортным. Напомним, что сегодня одинцовские парки входят в ТОП самых популярных зеленых территорий округа. На протяжении всего лета они радовали гостей разнообразной программой. Не менее насыщенной будет и зимняя программа культурных мероприятий.