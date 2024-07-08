Глава Одинцовского округа проверил ход капремонта Хирургического корпуса

В рамках капитального ремонта в здании Хирургического корпуса Одинцовской больницы выполнены следующие работы: произведено усиление и замена плит, укреплены железобетонные конструкции, ремонт кровли и несущих конструкций, стены проштукатурены, выполнены устройство перегородок и стяжка пола.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил строительный объект в четверг, 4 июля, чтобы проверить ход работ. Медицинское учреждение планируют сдать в эксплуатацию уже в нынешнем году.

«Масштабное обновление Хирургического корпуса стартовало в 2023 году. Сейчас строительная готовность составляет порядка 50%. Ежедневно на площадке задействовано 120 человек и 5 единиц техники. Работы идут в графике и должны завершиться до конца этого года», — сообщил Андрей Иванов.

Работы по устройству фасада завершены на 70%. Строители меняют старые окна на новые, также приступили к монтажу инженерных коммуникаций.

«Возникли сложности в получении нагрузок по электроэнергии — современные медучреждения оснащаются большим количеством медицинского, вентиляционного и другого оборудования. Мощностей, которые выделялись на данное здание раньше, теперь не хватает. В скором времени решим этот вопрос», — рассказал руководитель проекта подрядная организации ООО «Инжиниринг Групп» Алексей Губарев.

По завершению работ в медицинском учреждении появятся отделения общей, сосудистой и гнойной хирургии, нейрохирургии, гинекологии и урологии. Прием пациентов будут вести в круглосуточном режиме. Кабинеты оборудуют ультрасовременными приборами и инструментами. На первом этаже разместят те кабинеты, которые пациенты посещают чаще всего — приемную, диагностические и эндоскопические. Здесь же разместят тяжелое оборудование — КТ, МРТ и рентген

Как сообщалось ранее, в медучреждении будет функционировать триаж-система, согласно которой все обратившиеся горожане распределяются на три группы. Каждому потоку присваивают цвет. «Зеленый» сигнализирует, что состояние пациента оценивается как удовлетворительное. При большой загруженности медиков ожидание приема может достичь 60 минут с момента обращения. «Желтый» означает, что требуется оперативный осмотр. Состояние пациента средней тяжести. «Красный» — пациента необходимо незамедлительно доставить в противошоковую палату.