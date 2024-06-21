Глава Одинцовского округа вместе с жителями проверил ход строительства школы на 550 мест

Строительные работы в с. Немчиновка Одинцовского г.о. выходят на финишную прямую. Рабочим осталось совсем немного, чтобы привести учреждение в полную готовность. Вместе с жителями и депутатами глава округа оценил темпы заключительных работ.

Бригады рабочих продолжают проводить наружные сети водоснабжения и водоотведения, монтировать освещение на территории школы, устанавливать ограждение. Как отметил глава округа, работы уверено идут к завершению: готовность по многим позициям на объекте достигает 100%. К концу подходят внутренние работы, в помещения начали завозить и расставлять мебель. Некоторые классы уже обставлены партами и оснащены мультимедийными досками.

«Подрядчик активно занимается благоустройством прилегающей территории и спортивного ядра, но свои коррективы вносит погода», — отметил Андрей Иванов.

Жителям рассказали о решении по поводу примыкания территории школы к частному сектору. Из-за большого перепада высот существовал риск смыва почвы на участки. Эту проблему собираются устранить при помощи высоких бордюров и дополнительных газонов.

Подрядчик готов идти навстречу жителям и откликаться на их запросы. В администрации проследят за исполнением просьб населения и посодействуют в решении вопросов.