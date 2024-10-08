Глава Одинцовского округа вместе с жителями заложил капсулу времени на строительстве детсада на 250 воспитанников

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями заложил капсулу времени на строительстве нового детского сада в ЖК «Союзный» на ул. Верхне-Пролетарская, чем дал старт работам.

Дети украсили письма рисунками, взрослые написали для капсулы пожелания. Глава округа отметил, что микрорайон в Одинцово стремительно развивается, жилая среда становится комфортнее, появляются спортивные и детские площадки, а также объекты, которые так необходимы населению. Такие положительные перемены начались с приходом группы компании «Вектор».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

«Открыть детский сад мы должны в июле 2026 года. Я уверен, что это будет современный, комфортный детский садик, соответствующий всем стандартам, которые сейчас применяются в Подмосковье, где-то даже высокотехнологичный. И также уверен, что он будет по-настоящему любимым вторым домом для наших малышей и для коллектива воспитателей», — подчеркнул глава муниципалитета.

Отметим, что строительные работы идут полным ходом. Общая площадь здания достигнет 3,8 тысяч квадратных метров. Сейчас на площадке задействованы 30 человек. В процессе установка монолитной железобетонной плиты. Проектом предусмотрено все самое необходимое: спальные группы, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, медицинское помещение и так далее. После ввода в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение будет передано на баланс муниципалитета.