Глава Одинцовского округа вручил первоклассникам рюкзаки и канцелярские наборы

«Чуть больше недели остается до нового учебного года. До этого волнительного, ответственного момента, когда тысячи детей Одинцовского округа первый раз в своей жизни попадут на школьную линейку, а потом сядут за ученические парты. Сегодня здесь собрались те семьи, которым совсем скоро предстоит испытать этот счастливый и радостный миг в своей жизни — в первый раз проводить детей в школу. Мы с большим удовольствием вручаем вам подарочные рюкзаки от губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом рюкзаке есть все, что необходимо первокласснику: тетрадки, ручки, карандаши, краски, канцелярские принадлежности, пластилин», — отметил Андрей Иванов.

Глава муниципалитета Андрей Иванов пожелал ребятам интересно и познавательно проводить время в школе. Он выразил надежду, что первоклассники найдут верных друзей. Глава также обратился к родителям, пожелав всем успешного учебного года.

«Хочу пожелать всем хорошего учебного года, первоклассникам — успешной учебы и обрести новых друзей. Родителям желаю каждый день радоваться победам, успехам, достижениям и открытиям своих детей. Ведь, согласитесь, нет ничего более позитивного, приятного и радостного, чем наблюдать, как растут дети и познают что-то новое. Всех вас поздравляю с наступающим Днем Знаний!» — обратился к присутствующим глава муниципалитета.

На мероприятии присутствовали члены 21-й семьи. Для ребят и их родителей подготовили еще один подарок — развлекательную программу. Аниматоры провели различные конкурсы, в том числе и спортивные. Всех гостей угощали пирогами и мороженым. Праздничное мероприятие состоялось в парке «Раздолье».

Акция стала уже традиционной для Одинцовского округа. Ее реализуют на регулярной основе при поддержке Министерства социального развития Московской области и администрации муниципалитета. Вручение подарочного набора для первоклассника проходит в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного Постановлением регионального правительства от 30.03.2021 № 225/9. В нынешнем году участниками акции стали 51 человек.