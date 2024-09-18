Глава округа Андрей Булгаков провел еженедельное оперативное совещание

Согласно сообщению в его официальном телеграм-канале, главной темой очередного совещания стала подготовка к предстоящему отопительному сезону.

Глава муниципалитета отметил, что управляющие компании уже сдали 88,2% паспортов готовности, а модернизация котельных идет в соответствии с установленным графиком.

В сфере городского общественного транспорта округа Щелково в текущем году произошли заметные положительные изменения. При содействии и поддержке губернатора региона Андрея Воробьева, в округе обновили парк автобусов. Так, на маршруты вышли 27 новых современных авто марок ЛиАЗ и YUTONG.

По обращениям и просьбам местных жителей в округе был восстановлен маршрут № 9 от микрорайона Бахчиванджи. Кроме того, неподалеку от жилого микрорайона Новоград обустроили 2 дополнительных остановочных пункта. Также была произведена переразметка близ железнодорожной станции Монино.

Вместе с тем, на совещании уделили особое внимание нескольким ключевым темам, которые волнуют местных жителей. Речь шла о вопросах, касающиеся дорожной инфраструктуры, вывоза и утилизации мусора, а также состояния многоквартирных домов.

В районы, где данные проблемы стоят наиболее остро, будут направлены дополнительные силы для их своевременного решения и улучшения ситуации. В рамках реализации ранее поставленных задач удалось завершить ремонт входных групп дома №25 по Пролетарскому проспекту и установить дополнительные элементы на детской площадке Пролетарского сквера.

Также глава муниципалитета Андрей Булгаков рассказал о предстоящих планах на эту неделю. В четверг, к примеру в округе пройдут лекции «Школы здоровья». Они будут посвящены продвижению здорового образа жизни среди местного населения. Кроме того, ожидается проведение культурной программы, организованной Щелковским парком