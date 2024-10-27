Глава округа Андрей Булгаков провел выездную администрацию во Фряново

В поселке Фряново Городского округа Щелково состоялась очередная выездная администрация. Жители подняли ряд важных вопросов и тем для обсуждения.

Так, к примеру, Светлана Вячеславовна высказала необходимость ремонта дороги и тротуара на улице Тракторной. Ее просьбу примут во внимание в плане работ на 2025 год.

Врачи подняли другую, не менее важную тему, — о создании дороги к выделенным земельным участкам в деревне Головино. Профилирование будет завершено уже в этом году, а в следующем планируется провести отсыпку.

Кроме того, возникли вопросы касательно отопления. Евгения Сергеевна с улицы Текстильщиков выразила обеспокоенность по поводу подачи тепла в предстоящую зиму. С целью минимизации рисков в холодное время года, в настоящее время проводится капитальный ремонт сетей теплоснабжения, идущих от котельной №8.

Екатерина Васильевна задала вопрос о возможности возведения новой котельной на улице Фабричная. Этот проект уже внесен в государственную программу, и его реализация запланирована на следующий год.

«Благодарю каждого, кто сегодня пришел, — за активность, неравнодушие, открытый диалог и обратную связь», — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

Регулярные встречи с местными жителями позволяют своевременно решать возникающие вопросы у населения. Благодаря такой обратной связи удается эффективно предотвращать любые проблемы на корню.