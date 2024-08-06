Глава округа Булгаков рассказал о положительных изменениях в Щелково

До начала нового учебного года остается всего ничего. В связи с этим на еженедельном оперативном совещании с командой были рассмотрены вопросы подготовки образовательных организаций к приему учащихся.

Проблема с учетом книг и учебников в школьных библиотеках успешно решена. Раньше этот процесс был ручным, но теперь все школы подключены к системе «Книгозаказ», что позволяет полностью контролировать наличие необходимых учебных материалов.

В преддверии нового учебного года в Медвежьих Озерах откроется новый корпус школы №19. Кроме того, после капитального ремонта вновь начнут работать школы №13 и №3. Ожидается, что за парты сядут свыше 30 тысяч учеников.

Также в ходе совещания обсудили хозяйственные вопросы. Так, Андрей Булгаков отметил, что качество содержания дворов, дорог и других общественных пространств стоит на первом месте.

«Для полноты картины мы ввели интегральный рейтинг УК, где отчетливо видно — точечный ли сбой у компании или отторжение командной работы на результат. Помогает понять, с кем нам и — главное — жителям по пути», — отметил глава городского округа.

А еще недавно удалось выполнить несколько важных поручений, касающихся благоустройства городской среды:

— Во Фряново отремонтирован тротуар на Ленинском переулке, что позволит пешеходам с комфортом передвигаться по улице;

— Во дворе по ул. Текстильщиков, дом 12 обновили асфальт, установили новые скамейки и продлили тротуар для удобства местных жителей;

— Кроме того, были устранены замечания по покосу травы в центральной части города для поддержания опрятного вида.

На этой неделе запланирована проверка выполнения ремонтных работ и строительства учебных заведений, обширная культурная программа в Щелковском парке и работа мобильного фельдшерско-акушерского пункта во Фрянове.