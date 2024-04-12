Глава округа Чехов навестил жительницу, которая пережила ужасы фашистского концлагеря

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Глава городского округа Чехов Михаил Собакин навестил жительницу с. Дубна городского округа Марию Егоровну Пахомову, которая во время Великой Отечественной войны, оказавшись в концлагере, героически преодолела все горести того времени.

«Ее история — символ стойкости, выносливости и веры в человечность, даже в самые мрачные времена», — убежден глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Мария Егоровна родилась в 1937 году в селе Уколица Калужской области. Ей было всего четыре года, когда вместе с мамой и еще тремя братьями и сестрами оказалась в концлагере в Орловской области.

«Старшему было 10, младшему всего один год. Так и вела мама нас за руку всех. Тяжелая ей досталась доля. На ее глазах бомбой разорвало ее мать, мою бабушку. Снаряд попал прямо в дом. Чудом в живых осталась годовалая младшая сестра. Отец погиб в 43—м году подо Ржевом и не осталось от него ни могилки, ни весточки. Только похоронка», — вспоминает Мария Егоровна, которая не может сдержать горьких слез.

После освобождения из лагеря в 1944 году судьба принесла новые испытания. Семья вернулась в родную деревню, но жить было уже негде: сожженные дома и руины.

Голод и нужда не сломили боевой дух. В 1945 году прозвучало столь долгожданное сообщение о победе Советской армии и народа. Жители радостно бежали на центральную площадь деревни. Они плакали и радовались, обнимались и ликовали. Настало послевоенное время, которое было не менее тяжелым.

«После войны наступил страшный голод. Порой даже кусочка хлеба негде было взять. В полях нередко обнаруживали погибших солдат и вместе с мамой хоронили их в деревне», — вспоминает женщина.

Марию Егоровну окончила школу, а после стала учительницей. В 1970 году уже вместе с супругом переехала в совхоз «Дубненский», который расположен в Чеховском районе. С тех пор здесь и проживает.

Мария Егоровна председатель Ассоциации несовершеннолетних узников фашистских концлагерей г.о. Чехов. В Параде Победы женщина принимала участие четыре раза. Неоднократно была награждена почетными званиями. Никогда не отказывает в том, чтобы навестить школьников и рассказать о событиях 1941—45 года. Мария Егоровна чтит память той жуткой исторической эпохи.

«У Марии Егоровны двое детей, две внучки и 6 правнуков. Племянник – кадровый военный, сейчас несет службу в зоне специальной военной операции. Дружную и крепкую семью воспитала эта сильная женщина. В свои 86 лет, она окружена заботой близких и говорит о том, что только ее доброта и неконфликтность позволяют и сегодня хорошо себя чувствовать, дарить теплоту и любовь», — рассказал Михаил Собакин.

Глава округа Чехов пожелал Марии Егоровне множество дней, которые будут наполнены светом надежды и покоя.