Глава округа Чехов посетил завод «Шаттдекор» в рамках выездной администрации

Михаил Собакин лично посетил завод «Шаттдекор» , чтобы определить точки взаимодействия и пообщаться с руководством. Такие визиты проводятся на регулярной основе. На этот раз встреча с коллективом предприятия прошла в формате выездной администрации.

Во время посещения заводов, работающих на территории городского округа Чехов, ведется продуктивный диалог с руководством. Обсуждается сотрудничество с предприятием, а также многие другие вопросы, касающиеся дальнейшего развития промышленности и округа в целом. Вдобавок ко всему в рамках таких визитов можно узнать немного больше о работе того или иного завода. Познакомиться поближе с одним из них решил глава округа.

Михаил Собакин посетил предприятие, которое специализируется на изготовлении декоративно-рулонной бумаги, используемой в мебельной промышленности. Благодаря большому количеству выпускаемой продукции, «Шаттдекор» вошел в список мировых лидеров по объемам производства. А еще он является крупнейшим налогоплательщиком городского округа Чехов.

Первые партии декоративно-рулонной бумаги были выпущены здесь в 2008 году. Через 11 лет на предприятии завершили строительство второй очереди завода. Тогда же «Шаттдекор» приобрел 3 линии производственного оборудования из Германии и Китая. А два года назад здесь прошла модернизация производственных мощностей. Объем капитальных вложений достиг почти 89 млн руб.

В настоящее время на предприятии работают 250 человек. Больше половины из них живут в городском округе Чехов. В рамках встречи с коллективом «Шаттдекор» Михаил Собакин обсудил темы, которые напрямую связаны с жизнью местного населения и благоустройством территорий.

Без внимания не остались вопросы, касающиеся подготовки к отопительному сезону, помощи участникам СВО и их семьям, а также реализации проектов инициативного бюджетирования и не только. Многие заявители получили разъяснения сразу же, а остальным направят ответы после проработки жалоб.