Глава округа Чехов проверил ход ремонта оборудования в котельной № 1

Глава горокруга Михаил Собакин лично проверил темпы ремонта в котельной № 1, которая ответственна за подачу тепла в мкр. Полиграф, а также удостоверился в устранении протечки на теплотрассе по ул. Чехова.

Тема отопления для жителей ряда МКД микрорайона Полиграф стала основной. Они обращали внимание главы на холодные батареи и неполную подачу горячей воды. Ситуация возникла после переключения потребителей.

Как подчеркнул Михаил Собакин, сейчас в многоквартирные дома подается тепло в полном объеме, но температурные скачки возможны с горячим водоснабжением. Это обусловлено ремонтом котлов, без которого никак не обойтись.

«Прошу жителей мкр. Полиграф проявить терпение и понимание. Я вижу все ваши обращения у себя на странице, но сейчас главное – успеть выполнить все работы, чтобы зиму пройти в рабочем режиме», – обратился Михаил Собакин.

Ремонт проводят в активном темпе. На одном из котлов заменят конвективную часть, второй починят исходя из особенностей, а третий планируют заменить полностью. Это позволит обеспечить жителей бесперебойным теплом и вернуть нормальную подачу ресурса, который так актуален с приходом холодов.

Что касается протечки на теплотрассе на улице Чехова, то проблему устранили. Тепло, как и положено подается в дома № 35 и № 37.