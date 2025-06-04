Глава округа Денис Семенов контролирует ход работ в Павловском Посаде

В рамках планового обследования, комиссия оценила прогресс строительства нового Фельдшерско-акушерского пункта в деревне Назарьево. Несмотря на то, что заказчиком выступает ДЗКС, на объекте наблюдается значительная задержка. Глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов, совместно с прокурором Владимиром Бусыгиным, лично осмотрел строительную площадку, проанализировал текущую ситуацию с представителями подрядной организации и определил дальнейший план действий. В ближайшую неделю запланирован повторный выезд для выработки конкретных решений.

На автовокзале продолжаются работы по частичной замене покрытия дорог, а также ДРСУ планирует поднять крышки ливневой канализации, что улучшит условия передвижения для пассажиров и повысит их безопасность.



По запросу жителя дома №32а по улице Кузьмина, будет проведена проверка законности подключения коммерческих предприятий к системе водоснабжения. Встреча с владельцами бизнеса и ответственными представителями коммунальных служб позволит решить вопросы благоустройства прилегающей территории.

На переулке Каляева стартует проект по созданию тротуара, соединяющего станцию юных техников и жилой комплекс, с дополнительным обустройством искусственных неровностей для безопасности пешеходов. Помимо этого, городские службы приступят к выполнению других задач, обозначенных на встрече с жителями данного района.

Денис Семенов также проверил условия пребывания детей в летнем оздоровительном лагере, расположенном в ФОК «Надежда», подчеркивая важность организации полноценного и полезного досуга для подрастающего поколения.

В городе продолжаются комплексные работы по благоустройству: уборка территории, стрижка газонов, обновление ограждений вдоль дорог, замена дорожных указателей и тротуарной плитки. Контроль за ходом выполнения всех этапов работ находится на личном контроле Главы города.