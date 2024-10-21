Глава округа Гречищев поздравил коломенских бойцов СВО с Днем отца

Он обратился к военнослужащим с теплыми словами по случаю праздника, который ежегодно отмечается в России в третье воскресенье октября. В этом году он выпал на 20 октября.

В минувшие выходные россияне отпраздновали один из самых молодых праздников в стране – День отца. С инициативой о его создании выступила «Единая Россия». В связи с этим Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев провел встречу с участниками специальной операции в приемной партии.

По его словам, папа в глазах многих детей – это самый смелый, сильный и мужественный человек. Тем более для тех, чьи отцы защищают Родину и приближают Победу над врагом в зоне проведения СВО:

Фото: [ Пресс- служба администрации Городского округа Коломна ]

«Мы решили поздравить с Днем отца тех, кто знает, что такое быть примером и опорой не только для своей семьи, но и для государства», — подчеркнул Александр Владимирович.

В ходе встречи он преподнес бойцам подарки от партии, а затем военнослужащие рассказали о своих фронтовых буднях. Один из них признался, что письма, которые они получают от земляков, дают силы. Благодаря им солдаты российской армии верят, что их с нетерпением ждут дома!