Глава округа и родители учеников гимназии № 2 «Квантор» Коломны проверили обновленное меню

Ученикам гимназии № 2 «Квантор» городского округа Коломна пришлось по душе новое школьное меню, в которое добавились сырники, куриные наггетсы и сладкие вареники. Наряду с родителями ребят качество питания проверил глава муниципалитета Александр Гречищев.

В администрации округа напомнили, что новые позиции в меню появились во всех школах региона по поручению губернатора Андрея Воробьёва. При этом из столовых убрали те блюда, которые школьникам не нравились.

«Меню нравится ученикам и, что очень важно — соответствует стандартам СанПин. Большая часть наших школ работает в формате полного дня: для детей организуют внеурочные занятия, ребята находятся здесь с утра до вечера. Родителям важно, чтобы питание было безопасным и разнообразным. Нововведения нам только в помощь», — рассказал Александр Владимирович.

Также, в этом году в школах ввели безналичную оплату через специальное приложение. Благодаря ему родители в режиме онлайн могут получать данные о покупках в столовой, которые совершали дети.