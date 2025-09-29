Глава округа Кашира Роман Пичугин провел инспекцию в деревне Базарово

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин, в сопровождении старосты деревни Любови Ивановны Кретовой, совершил обход по территории Базарово – небольшого, но значимого для его жителей поселения.

Любовь Ивановна, многодетная мать и авторитетный член общины, уже продолжительное время активно оказывает помощь односельчанам в качестве старосты. Она обладает глубоким пониманием потребностей деревни и осознает, какие аспекты действительно важны для ее жителей.

По словам Романа Пичугина, за прошедшие годы Базарово претерпело заметные улучшения. Деревня была включена в программу обновления электросетей, построена новая дорога и оборудована детская площадка, уложен тротуар, установлено уличное освещение. Также был решен вопрос с организацией удобного подъезда для школьного автобуса. В настоящее время реализуется проект по обеспечению деревни централизованным водоснабжением.

Через Любовь Ивановну местные жители выразили просьбу об установке дополнительного освещения на участке дороги, проходящем от въезда в деревню до первого поворота на улицу Центральную.