Глава округа Клин проверила ход ремонтных работ фельдшерско-акушерского пункта в Решоткино

Уже в мае жители клинского Решоткино смогут не выезжать в городские поликлиники за получением многих медицинских услуг. К этому сроку планируется открыть отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт. О проведенной работе на объекте рассказала глава г.о. Клин Алена Сокольская.

ФАП на первом этаже МКД продолжают ремонтировать. С марта была проведена большая работа по изменению пункта. Как рассказала глава округа Алена Сокольская, произвели замену оконных блоков, систем электропроводки и отопления, поменяли сантехнику, провели стяжку полов и подготовили их к укладке нового покрытия. Финальным этапом станет завоз мебели и современного оборудования.

В мае планируется завершить обновление и открыть ФАП. Тогда жители Решоткино снова смогут обращаться к врачам в привычном месте, которое примет свежий вид и станет комфортнее для персонала и посетителей.

Фельдшерско-акушерский пункт соответствует региональным стандартам «Наша поликлиника». Он попал в областную программу «Здравоохранение Подмосковья», в рамках которой проводили ремонтные работы.