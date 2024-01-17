Глава округа Красногорск поздравил центр «Созвездие» с занятым вторым местом в муниципальной премии «Служение»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поздравил директора образовательного центра «Созвездие» Сергея Сюрина с победой на Всероссийской муниципальной премии «Служение».
«Служение» — одна из престижных премий, которая проходит в рамках муниципального Форума «Малая Родина - Сила России». Инициатором мероприятия стал президент РФ Владимир Путин. Сергей Сюрин, который не только возглавляет образовательный центр, но и занимает должность депутата городского округа Красногорск, может гордиться центром за занятое почетное второе место.
Внимание к центру «Созвездие» было привлечено благодаря патриотическому проекту «Андрюшка», в рамках которого детям с особенностями здоровья из ДНР и ЛНР оказывают помощь в реабилитации. В номинации «Защита Отечества – общее дело» проект оказался лучшим из-за его высокой эффективности: реабилитация помогает ребятам на длительное время.
Глава Дмитрий Волков выразил слова благодарности всем, кто принимает участие в проекте, направленном на помощь детям новых регионов.