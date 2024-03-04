Глава округа Красногорск Волков навестил в госпитале после ранения военного СВО

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил в госпитале коллегу из администрации, который в 2022 году принял решение отправиться добровольцем в зону СВО.

Андрей Владимирович — разносторонняя личность. Также он является участником мотоклуба «Ночные волки». В зоне проведения специальной операции, куда направился по зову сердца, получил ранение. Теперь проходит лечение.

Глава Дмитрий Волков отметил боевой настрой и оптимистическое настроение военного СВО. После беседы глава в очередной раз убедился, как многовековая история России, как уважение к подвигу наших предков влияет на современного человека, мотивирует его на подвиги и правильный выбор в жизни.

«Слушая воспоминания, где каждый рассказ – словно ожившая картина, еще раз убеждаешься, что в этом беззаветном героизме, решительности и вере в Победу – та многовековая сила и воля нашего народа, которую никому не дано сломить», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Глава Дмитрий Волков рассказал, что городской округ окажет любую поддержку, в которой будет нуждаться раненый военный СВО Александр. Он пожелал герою скорейшего выздоровления и поблагодарил за совершенный подвиг и преданность Родине.