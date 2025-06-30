Глава округа Луховицы и депутат областной Думы осуществили проверку этапов реконструкции стадиона «Спартак»

В Луховицах активно идут работы по обновлению стадиона «Спартак». Этот проект реализуется при финансовой поддержке правительства Московской области и по Народной программе партии «Единая Россия».

За процессом капитальной реконструкции наблюдали глава округа Луховицы, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Тимохин, депутат Мособлдумы Максим Коркин, участники муниципального партийного проекта «Партконтроль».

«Обновление стадиона было необходимостью. Со временем трибуна пришла в негодность и представляла опасность. Подрядная организация приняла решение не восстанавливать старую конструкцию, а полностью демонтировать ее и возводить новую, рассчитанную на 1500 зрителей. Работа выполняется в запланированных сроках. Трибуна будет крытой, что обеспечит комфорт для болельщиков во время соревнований, вне зависимости от погодных условий», – заявил Сергей Тимохин.

Под трибунами предусмотрено размещение административных помещений, спортивного и тренажерного залов, раздевалок. Футбольное поле будет уложено с использованием искусственного покрытия, что позволит проводить соревнования областного и даже федерального масштаба. Проект также включает в себя обустройство беговых дорожек и универсальной спортивной площадки, парковки, а также шумозащитного экрана. Хоккейная площадка в проекте не предусмотрена, однако на территории стадиона планируется создание катка в зимний период.

«Стадион станет современным спортивным объектом, предоставляющим широкие возможности для занятий спортом. Приятно отметить, что руководство округа придерживается принципиальной позиции и на «Спартаке» будут продолжаться соревнования по мотогонкам на льду, которые пользуются большой популярностью среди жителей Луховиц», – подчеркнул Максим Коркин.

Окончание работ по реконструкции запланировано на конец 2025 года.