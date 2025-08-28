Глава округа Луховицы организовал торжественный прием для ветеранов

Местом проведения торжества стал выставочный зал Историко-художественного музея. Событие состоялось по проекту «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

Встреча была приурочена к 68-летию города и собрала активных представителей окружного Совета ветеранов, тех, кто внес значительный вклад в формирование и развитие Луховиц. Представители старшего поколения смогли собраться в теплой, неформальной обстановке за праздничным столом, чтобы обменяться поздравлениями и дать ценные советы молодому поколению луховичан.

«Мы признательны главе округа и администрации за внимательное и уважительное отношение к пожилым людям в Луховицах. Ведь именно мы были одними из тех, кто заложил основы нашего города. Ветераны заслуживают самых искренних слов поддержки, и я желаю им крепкого здоровья и энергии, а молодому поколению – процветания и возможности лично участвовать в дальнейшем развитии нашего города», – заявила председатель луховицкого Совета ветеранов Ольга Терехова.

В ходе встречи глава округа Сергей Тимохин выразил благодарность ветеранам за их неоценимый вклад в развитие города, подчеркнув, что они, несмотря на почтенный возраст, продолжают активно участвовать в общественной жизни Луховиц, передают ценные трудовые традиции и оказывают значительное влияние на воспитание молодежи. Благодаря их усилиям, город активно развивается. В частности, на территории округа проводятся капитальные ремонты школ, реконструируются спортивные сооружения и создаются комфортные зоны отдыха.

«Эти люди – настоящие основатели, те, кто своими руками, благодаря упорному и нелегкому труду, строил наш город: улицы, дома, школы. Очень приятно с ними общаться, поздравлять и выражать благодарность за труд, слушать их советы, докладывать о проделанной работе», – поделился глава.

Сергей Тимохин вручил ветеранам юбилейные медали, посвященные 80-летию Великой Победы. Награды получили Татьяна Адаева, Надежда Алешина, Людмила Приступа, Иван Шмарев и Татьяна Донская.

Праздничное мероприятие завершилось концертом, в ходе которого ветераны вместе с местными артистами исполнили любимые песни, получив при этом заряд бодрости и позитива.