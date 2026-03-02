Глава округа Наро-Фоминск проверил ход ремонта детсада в Апрелевке

В Апрелевке полным ходом идет преображение дошкольного отделения школы №3. Капитальный ремонт здесь вышел на активную стадию.

Рабочие на данный момент полностью демонтировали старые конструкции и провели перепланировку помещений. Несущие элементы здания усилили, чтобы будущим воспитанникам было не только красиво, но и безопасно. А кровлю строители заменили еще до наступления холодов, благодаря чему зимний период удалось пройти без сюрпризов и протечек.

Сейчас строительная готовность объекта внушает оптимизм. Инженерные сети смонтированы на все 100%: системы водоснабжения и канализации полностью готовы к эксплуатации. Стены внутри здания уже оштукатурены, рабочие приступили к монтажу новых окон. Площадь обновляемого объекта переваливает за тысячу квадратных метров, так что фронт работ впечатляет.

Впереди у строителей еще немало задач: отделка фасада, монтаж отопления и вентиляции, а также обновление пищеблока и входных групп.

За процессом следит глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ. По его словам, здесь идет не простая косметика, а комплексная модернизация здания, чтобы превратить его в современное пространство для детей.

«Контролирую лично — объект должен быть сдан в срок и без компромиссов по качеству», — подчеркнул Роман Шамнэ.

Планируется, что уже в сентябре малыши и воспитатели зайдут в обновленный детский сад. Осталось дождаться теплых дней и завершить отделку.