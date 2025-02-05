Глава округа Пушкинский и депутат ГД поблагодарили движение «Армия Красноармейска» за помощь СВО

В рамках совместного рабочего визита в Красноармейск председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов посетили Александро-Невский храм.

В сентябре 2022 года отец Артемий и прихожане организовали волонтерское движение «Армия Красноармейска». Организация поставила цель — оказывать поддержку мобилизованным и добровольцам, прибывшим в зону СВО из Красноармейска. Однако со временем деятельность волонтеров расширилась. В результате за 2,5 года общественники собрали до 60 тонн гуманитарного груза. Его доставили в более 100 разных подразделений, в которых служат жители всего муниципалитета.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Очень активные прихожане здесь взаимодействуют со спонсорами, плетут маскировочные сети, организуют адресную доставку грузов в зону СВО. Такая самоотверженность заслуживает уважения, со своей стороны добавили с главой в ближайшую доставку необходимые на фронте предметы», — отметил Сергей Пахомов.

Прихожане собирают средства РЭБ, детекторы БПЛА, радиостанции и запчасти для техники. В рамках гуманитарных миссий доставляют строительные материалы и инструменты, баллистические наушники, средства бронезащиты, канцтовары, теплую одежду, медицинские препараты, тепловизоры, продукты питания. Кроме того, в зону спецоперации мотострелкам отправили три легковых автомобиля.