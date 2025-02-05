Глава округа Пушкинский и депутат ГД совершили визит на предприятие «Флекс Крафт»

Председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов посетили предприятие «Флекс Крафт», которое входит в группу компаний «Пластик Он Лайн».

Некоторые бренды компании продаются на зарубежных маркетплейсах. Не менее востребована продукция в России. По данным Сергея Пахомова, за три квартала 2024 года было отгружено товаров на сумму почти 260 млн руб. Компания предлагает широкий ассортимент обложек для паспортов, чехлов для пластиковых карт и бейджей, органайзеров для семейных документов, автодокументов и удостоверений, настольных ковриков и папок для документов. Сувенирная продукция отличается оригинальным дизайнером. В качестве материалов выбирают экокожу и фетр. Компания ведет деятельность с 2003 года.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Флекс Крафт» обеспечивает Городской округ Пушкинский рабочими местами. Сотрудники стабильно получают заработную плату. В свою очередь администрация возмещает затраты на модернизацию производства. Компания получает и региональную помощь. В частности, во время пандемии предприятие было включено в перечень важных для Подмосковья, что позволило получить поддержку.

В настоящее время штат сотрудников состоит более чем из 150 человек. Во время встреч с сотрудниками было заявлено о некоторых проблемах, которые будут решены на муниципальном и региональном уровнях.