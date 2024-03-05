Глава округа Пушкинский Красноцветов: на выездной администрации в Ашукино было принято 26 обращений
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал, как прошла встреча с жителями в Ашукино.
В рамках выездной администрации на встрече присутствовали заместители главы городского округа, председатель Совета депутатов, депутаты фракции «Единая Россия» и представители профильных служб. Подобные форматы позволяют оперативно решать проблемы. На встречу пришли жители разных возрастов: мамы с детьми, пенсионеры, люди средней возрастной категории. Всего поступило 26 обращений.
«Уважаемые жители, благодарю вас за неравнодушие и открытый прямой диалог», — глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поблагодарил горожан за активное участие в жизни округа.
Глава Красноцветов отметил, что некоторые вопросы удалось решить сразу. Для других понадобится время. Жители будут проинформированы о решении местной администрации по каждому обращению.
Люди обращаются с разными вопросами, но в ходе выездной администрации актуальными стали следующие: вопросы земельно-имущественного характера и жилищного комплекса, текущее содержание территории округа.