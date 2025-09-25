Глава округа Пушкинский отправил гуманитарный груз военнослужащим в зону СВО

Эта встреча, организованная в рамках реализации программы «Добрых дел», стала символом сплоченности и поддержки между теми, кто находится на передовой и теми, кто обеспечивает их тылом.

Дмитрию, 29-летнему специалисту, чья профессиональная деятельность до мобилизации была связана с работой в МФЦ Пушкинского, довелось принять участие в ответственной и сложной миссии. С 2021 года он занимал должность ведущего специалиста, а в 2022 году был призван в ряды вооруженных сил. После прохождения специализированной подготовки в области саперного дела, Дмитрий с честью справляется с поставленными задачами по разминированию территорий, демонстрируя профессионализм и мужество.

Его служба проходила на территории Луганской Народной Республики в составе группировки войск «Запад», а также в Курской области, Льговском районе, в составе группировки войск «Север». За свои заслуги Дмитрий был удостоен государственных наград, включая Медаль Жукова за разминирование и Медаль «Участнику специальной военной операции». Его высокий уровень подготовки и принадлежность к элитным подразделениям подтверждаются значками «Инженерные войска», «Сапер 1 квалификации» и «Гвардия».

В ходе встречи Максим Красноцветов, вместе с депутатом Совета депутатов округа Пушкинский Андреем Ломовым передал Дмитрию и его сослуживцам необходимые вещи, запрошенные военнослужащими. В перечень предоставленной помощи вошли: генератор, камуфляжные сети, бензомоторная пила и другие предметы, призванные облегчить выполнение боевых задач и улучшить условия пребывания в полевых условиях.