Глава округа Пушкинский оценил ход ремонтных работ двух образовательных учреждений

На протяжении текущего года на территории пяти образовательных учреждений Городского округа Пушкинский будут проходить ремонтные работы.

В частности, в Ивантеевке отремонтируют образовательный центр №7 (детский сад «Ромашка») и гимназию №3, в Красноармейске — Центр образования №1, в поселке Зверосовхоза — образовательный комплекс №4 (детский сад «Аленушка»), а также работы пройдут в Ашукинском образовательном комплексе.

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов совместно с коллегами оценил ход ремонтных работ двух образовательных учреждений муниципалитета — образовательного комплекса №4 в поселке Зверосовхоза и Центра образования №1 в Красноармейске. По его словам, в настоящее время демонтажные работы выполнены в полном объеме. Однако для оперативного реализации последующих этапов требуется принятие различных важных вопросов. Для решения многих из них на территории строительных объектов проводят рабочие совещания.

Глава Красноцветов уточнил, что на протяжении двух недель будет завершена работа по документации. Представленный проект позволит выполнять подрядчику дальнейшую работу.