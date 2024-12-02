Глава округа Пушкинский оценил реализацию «Социальной газификации» в муниципалитете

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поучаствовал в совещании под председательством губернатора региона Андрея Воробьева. Главной темой стал ход реализации президентского проекта «Социальная газификация».

Глава муниципалитета отметил, что в Пушкинском ведется работа по улучшению электроснабжения, проводится газификация и реализуются экологические инициативы.

Так, в рамках президентской программы подключили к газу 62 населенных пункта округа. Помимо этого, продолжают повышать качество подачи электроснабжения. В текущем году важным проектом стали работы в здании школы, реконструируемой для размещения суда на улице Ленточка в Пушкино.

Как подчеркнул Максим Красноцветов, в округе также работают по направлению с ТКО. Обращают внимание на наличие баков, организацию площадок и своевременную уборку. Сейчас в муниципалитете 2 370 площадок с контейнерами для ТКО. Многие попадут в план модернизации на 2025 год. Где необходимо проведут ремонт, полностью заменят баки и совершат другие обновления.

В муниципалитете также действуют 12 экошкафов «Добрые вещи». Благодаря их работе жители могут сдать текстиль, подарить вторую жизнь ненужным вещам. Еще 150 свободных мест определили под размещение аналогичных пунктов сбора.