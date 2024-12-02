Глава округа Пушкинский оценил реализацию «Социальной газификации» в муниципалитете
Фото: [Пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поучаствовал в совещании под председательством губернатора региона Андрея Воробьева. Главной темой стал ход реализации президентского проекта «Социальная газификация».
Глава муниципалитета отметил, что в Пушкинском ведется работа по улучшению электроснабжения, проводится газификация и реализуются экологические инициативы.
Так, в рамках президентской программы подключили к газу 62 населенных пункта округа. Помимо этого, продолжают повышать качество подачи электроснабжения. В текущем году важным проектом стали работы в здании школы, реконструируемой для размещения суда на улице Ленточка в Пушкино.
Как подчеркнул Максим Красноцветов, в округе также работают по направлению с ТКО. Обращают внимание на наличие баков, организацию площадок и своевременную уборку. Сейчас в муниципалитете 2 370 площадок с контейнерами для ТКО. Многие попадут в план модернизации на 2025 год. Где необходимо проведут ремонт, полностью заменят баки и совершат другие обновления.
В муниципалитете также действуют 12 экошкафов «Добрые вещи». Благодаря их работе жители могут сдать текстиль, подарить вторую жизнь ненужным вещам. Еще 150 свободных мест определили под размещение аналогичных пунктов сбора.
«В дальнейшем места будут предоставляться в рамках муниципальной услуги индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам по заявке на размещение экомата», — отметил Максим Красноцветов.