Глава округа Пушкинский подвел итоги совещания под руководством губернатора

Глава Красноцветов рассказал о создании штаба для комплексного решения проблемного вопроса — КНС 27, в рамках работы которого администрация выполнит учет муниципальных коммуникационных сетей. Полученная информация позволит скорректировать «дорожную карту».

«Далее сделаем все, чтобы проекты по реконструкции КНС 27 и других требуемых объектов вошли в государственную программу. Инициативу поддержал Губернатор региона Андрей Воробьев», — отметил глава Красноцветов.

По словам главы муниципалитета, на совещании также уделили внимание привлечению педагогов. Учителям предоставляют меры поддержки. В частности, компенсацию за найм жилья получает 151 специалист. Для учителей, которые не имеют жилых помещений на территории Подмосковья, предусмотрена дополнительная выплата в размере 30 тыс. руб. Деньги поступают каждый месяц. Молодые специалисты вправе рассчитывать на пособие. Кроме того, предусмотрена доплата за повышенный функционал.

«Земский учитель». Программа направлена на решение кадрового вопроса в школах, расположенных в сельской местности. «Социальная ипотека». Категории участников утверждаются Министерством образования Московской области ежегодно», — Максим Красноцветов напомнил о других программах поддержки педагогов, действующих в Подмосковье.

Приоритетным на совещании стал вопрос безопасности несовершеннолетних. По итогам 2024 года в регионе больше всего детей погибло на железной дороге и на пожарах.