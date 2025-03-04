Глава округа Пушкинский принял участие в региональном обсуждении трансформации сферы ЖКХ

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в обучении на тему «Трансформация отрасли ЖКХ 2025», которое прошло в Доме правительства Московской области.

Мероприятие состоялось под председательством губернатора региона Андрея Воробьева. Его участники обсудили стандарты результативной работы ресурсоснабжающих организаций, проработали способы трансформации отрасли ЖКХ и определили приоритетные вызовы.

По мнению Красноцветова, проблеме ЖКХ важно уделять внимание. Подобные встречи упрощают диалог между органами власти и руководителями РСО, что позволяет эффективно выстраивать дальнейшую совместную работу.

«В нашем округе много острых вопросов. Такие стратегические сессии правильно выстраивают единый вектор работы, обучают и позволяют делиться опытом», — отметил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В мероприятии приняли участие министры, главы округов, заместители, руководители ресурсоснабжающих организаций, функционирующих на территории Подмосковья.