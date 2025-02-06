Глава округа Пушкинский принял участие в совещании нового совета родителей

В округе Пушкинский начал функционировать совет родителей, в который вошли представители всех 23 образовательных комплексов.

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал, что на совещании совета обсудили актуальные вопросы. В частности, организацию образовательного процесса и обновление зданий.

В нынешнем году на территории муниципалитета будут отремонтированы пять образовательных учреждений. Максим Красноцветов проинформировал родителей школьников, чем руководствуются представители муниципалитета при включении объектов в программу капитального ремонта. Члены совета задавали множество вопросов и делились своим мнением.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Все родители активные, максимально включены в процесс. Благодарю за встречу. Совместно будем решать поставленные задачи», — отметил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Максим Красноцветов высказал мнение, что подобные встречи помогают администрации взаимодействовать с родителями школьников муниципалитета с целью решения ряда вопросов. По его мнению, подобный формат актуален и востребован.