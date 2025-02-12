Глава округа Пушкинский провел совещание по подготовке к празднованию 80-летия Победы

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провел большое совещание, в ходе которого обсудил подготовку к празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

Каждый год в муниципалитете ответственно относятся к подготовке к памятным мероприятиям, приуроченные победе в Великой Отечественной войне. В нынешнем году Россия отмечает юбилейную дату – 80-летие Победы. На совещании присутствовали заместители, представители партии «Единая Россия», депутатский корпус и общественные деятели. Участники мероприятия выстроили план предстоящей работы.

«Главный вопрос — безопасность. Готовимся к масштабным торжествам, но финальные решения по проведению массовых мероприятий будут приняты непосредственно перед праздником, исходя из оценки различных угроз», — отметил Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Глава Красноцветов сообщил, что на совещании проработали списки тех, кому необходимо уделить особое внимание. На данный момент на территории округа проживает 24 участника войны, 69 узников концлагерей и более 400 тружеников тыла. Помощь оказывают волонтеры. Они навещают горожан, которые относятся к указанным категориям, узнают потребности и запросы. Администрация при помощи данной информации оперативно организовывает доставку адресной помощи.

В рамках подготовки к празднованию участники совещания обсудили также организацию культурно-массовых мероприятий. Всего их запланировано 300.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Улицы округа сопроводим должным оформлением. Все 68 памятных мест будут приведены в порядок после зимы, 38 объектов капитально отремонтируем», — уточнил глава округа.

Глава округа отметил, что многие мероприятия будут уникальными. Однако классику никто не отменял. Ветеранов пригласят на концерты, которые состоятся во дворах. Традиционно подготовят вальс Победы и организуют митинги. Запланированы также флешмобы, во время которых зажгут свечи памяти. Тематические торжества пройдут в трех городах и поселениях.