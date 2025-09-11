Глава округа Пушкинский провел встречу с жителями Тарасовки в формате «выездной администрации»

В селе Тарасовка прошла встреча с населением в формате «выездной администрации».

С 17:00 до 19:00 в Территориальном управлении, вместе с руководителями компаний, обеспечивающих ресурсы, и представителями «Единой России», глава округа Пушкинский Максим Красноцветов принимал вопросы от местных жителей.

Обсуждались проблемы, касающиеся работы общественного транспорта, состояния окружающей среды, вопросов собственности и жилищно-коммунального хозяйства, а также содержания дорог.

Мероприятие было живым, насыщенным и результативным, на нем присутствовало 56 человек.

«Формат «выездной администрации» показал свою эффективность, и мы отмечаем искренний интерес и активное вовлечение жителей. Все поступившие обращения будут рассмотрены», - отметил глава округа.

Как известно, предыдущая встреча в аналогичном формате состоялась в Ивантеевке 27 августа. Незадолго до 1 сентября вопросы задавали работники сферы образования.