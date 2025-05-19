Глава округа Пушкинский проверил ход ремонта в школе и детском саду
Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Пушкинский]
Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провел выездную проверку состояния социально значимых объектов, на которых в настоящее время ведутся масштабные работы по капитальному ремонту.
Первым пунктом осмотра стал Ашукинский образовательный комплекс. На этом объекте завершен этап демонтажа конструкций, и сейчас бригады рабочих занимаются установкой оконных конструкций, подготовкой черновых полов к стяжке, оштукатуриванием стен и прокладкой электропроводки.
На объекте задействовано 45 специалистов, общий процент выполненных работ составляет 41%. Планируется, что все работы будут завершены к августу 2025 года, чтобы ученики могли приступить к занятиям в отремонтированном здании в сентябре следующего года.
Второй проверенный объект — детский сад «Ромашка», входящий в состав «Образовательного центра № 7» в Ивантеевке. Здесь также ведутся работы по капитальному обновлению.
Здание, построенное в 1962 году, давно нуждалось в реконструкции. В настоящее время на объекте работают 30 человек. Выполняется установка внутренних перегородок, оштукатуривание стен, монтаж окон и систем отопления.
«Объект сложный, сейчас мы расходимся во мнениях с подрядчиком по ряду вопросов, через неделю будем принимать решения и искать компромисс. Все, что касается детей, для нас на первом месте. Работам уделяем пристальное внимание», — прокомментировал глава округа Максим Красноцветов.