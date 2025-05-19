Глава округа Пушкинский проверил ход ремонта в школе и детском саду

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провел выездную проверку состояния социально значимых объектов, на которых в настоящее время ведутся масштабные работы по капитальному ремонту.

Первым пунктом осмотра стал Ашукинский образовательный комплекс. На этом объекте завершен этап демонтажа конструкций, и сейчас бригады рабочих занимаются установкой оконных конструкций, подготовкой черновых полов к стяжке, оштукатуриванием стен и прокладкой электропроводки.

На объекте задействовано 45 специалистов, общий процент выполненных работ составляет 41%. Планируется, что все работы будут завершены к августу 2025 года, чтобы ученики могли приступить к занятиям в отремонтированном здании в сентябре следующего года.

Второй проверенный объект — детский сад «Ромашка», входящий в состав «Образовательного центра № 7» в Ивантеевке. Здесь также ведутся работы по капитальному обновлению.

Здание, построенное в 1962 году, давно нуждалось в реконструкции. В настоящее время на объекте работают 30 человек. Выполняется установка внутренних перегородок, оштукатуривание стен, монтаж окон и систем отопления.