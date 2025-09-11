Глава округа Пушкинский проверил работу социальных учреждений в Челюскинском и Тарасовке

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов совершил инспекционную поездку по Челюскинскому и Тарасовке, чтобы лично оценить состояние ключевых объектов социальной инфраструктуры.

В сопровождении заместителей, представителей окружного совета депутатов и депутата Московской областной Думы Михаила Ждана, Максим Красноцветов уделил пристальное внимание учреждениям здравоохранения и образования.

Особое внимание было уделено четвертому корпусу гимназии «Тарасовка», где недавно состоялось назначение нового директора. Глава округа выразил надежду на то, что молодой и энергичный руководитель внесет инновации и передовые методы в управление школой, что безусловно, благоприятно скажется на учебном процессе.

В рамках рабочей поездки также были осмотрены Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦВВП) и амбулатория №3. В ЦВВП Тарасовки отметили его универсальность и широкий спектр предоставляемых услуг. Медицинский персонал обладает разнообразными компетенциями, позволяющими оказывать помощь по разным направлениям. Местные жители могут воспользоваться услугами диспансеризации, профилактическими осмотрами и вакцинацией. Еженедельно в центре проводятся консультации узких специалистов.

Завершая визит в Тарасовку, Максим Красноцветов подчеркнул значимость подобных регулярных проверок. Он акцентировал внимание на том, что они позволяют сформировать реалистичную оценку положения дел в социальной сфере, оценить эффективность организации оказания услуг населению и выработать обоснованные решения, направленные на дальнейшее развитие поселений и повышение уровня благосостояния жителей.