Глава округа Пушкинский рассказал о мерах поддержки участникам СВО и их родным

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в совещании по вопросам мер поддержки участников СВО, которое прошло под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В мероприятии также приняли участие социальный координатор филиала Фонда «Защитники Отечества» Лидия Шавлинова и руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО округа Пушкинский Леонид Соболев.

Максим Красноцветов отметил, что в настоящее время для участников спецоперации и членов их семей предоставляют 75 мер поддержки. В работе активное участие принимает региональное и федеральное правительство.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Делаем акцент на проактивную работу – важно, чтобы семьи получали информацию и помощь оперативно. Для удобства на территории округа открыт Центр поддержки участников СВО и членов их семей, поддержку оказывает местное отделение государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», — отметил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

По мнению главы муниципалитета, в первую очередь важно решать следующие вопросы: какую помощь оказывать демобилизованным военнослужащим, как помогать им в освоении новой профессии, как способствовать их трудоустройству.

Максим Красноцветов также проинформировал, что до 30 апреля участники СВО из округа Пушкинский могут подать заявки на участие в программе «Герои Подмосковья». Она была разработана совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Обучение начнется с 15 сентября. На протяжении года оказывать помощь каждому участнику проекта будут наставники из регионального и муниципального правительства.