Глава округа Щелково оценил ход капитального ремонта в лицее № 14

Лицей ждал масштабного преображения с момента строительства и открытия в 1958 году. Здесь десятилетиями не проводился капремонт. Теперь, когда работы запущены, ученики и коллектив заведения с нетерпением ждут открытия.

В настоящее время бригады выполнили большой объем плана. Например, полностью завершили демонтаж. 28 опытных строителей продолжают штукатурные и фасадные работы. Эти и другие процессы капремонта проверил глава округа.

Как уточнил Андрей Булгаков, лицей откроют к сентябрю 2025 года. Новый учебный год 950 детей и подростков начнут получать знания в полностью обновленном здании. По просьбе родителей здесь будут функционировать популярные кружки по дзюдо, бальным танцам, мини-футболу и шахматам.