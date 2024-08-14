Глава округа Щелково посетил фряновское предприятие «ФЗЭА»

Глава округа Щелково Андрей Булгаков посетил одного из лидеров в области производства распределительных сетевых сооружений — фряновское предприятие «ФЗЭА».

Крупный проектировщик и производитель электротехнического оборудования высшего качества — предприятие «ФЗЭА» — выполнило ряд масштабных проектов, в числе которых Олимпийская деревня (горнолыжный курорт «Роза Хутор»), автодороги М-11 и М-12, аэропорты, функционирующие в Москве и Краснодаре. Фряновское предприятие полностью перешло на российские лицензии и составляющие.

«Пообщался и с руководством, и с рабочими. Большинство — местные. Средняя зарплата достойная — около 100 тысяч», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

На территории производства для Щелковского колледжа сделали специальное оборудование для обучения. Администрация муниципалитета намерена сопроводить данное важное сотрудничество. В настоящее время предприятие расширяется. Так, были арендованы новые участки земли, на которых расположены заброшенные сараи самопользования. На территории сотрудники предприятия теперь наводят порядок.

«Обсудили, чем можем помочь. Окажем содействие», — сказал Андрей Булгаков.

Предприятие совсем недавно сменило место регистрации с Москвы на Щелково, что положительно отразится на наполненности бюджета муниципалитета и создании новых рабочих мест для жителей Щелково.