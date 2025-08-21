Глава округа Серпухов Алексей Шимко обсудил стратегии развития местной промышленности

Алексей Шимко подчеркнул необходимость разработки и внедрения комплексной стратегии поддержки промышленных предприятий округа. Он заявил, что для обеспечения стабильного роста необходимо не просто поддерживать существующие производства, но и повышать их конкурентоспособность на национальном и международном рынках. Это, в свою очередь, должно привести к созданию новых рабочих мест и повышению уровня благосостояния жителей региона. Важным элементом стратегии глава округа считает установление крепких и взаимовыгодных отношений с инвесторами, что позволит привлечь финансирование для обновления оборудования, внедрения передовых технологий и расширения производственных мощностей.

Одной из серьезных преград для развития предприятий является дефицит квалифицированных кадров. Эта проблема существенно сдерживает рост и развитие бизнеса. Для поиска решений этой актуальной задачи, Алексей Шимко провел детальный разговор с директором областного колледжа, Александром Лысиковым. В рамках обсуждения были рассмотрены конкретные мероприятия, направленные на трудоустройство выпускников колледжа на предприятия округа, а также способы повышения привлекательности региональных компаний для студентов.

Алексей Шимко обратил внимание на то, что развитие человеческого потенциала играет не меньшую роль, чем поддержка производственного сектора. Укрепление партнерства между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями станет основой для создания квалифицированной рабочей силы, способной успешно адаптироваться к меняющимся условиям рынка труда и вносить существенный вклад в экономическое процветание округа.