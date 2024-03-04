Глава округа Шатура Артюхин навестил многодетную семью доктора Мирзоева

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин навестил семью доктора Шарифбега Мирзоева, который приехал в округ несколько лет назад и оказал помощь многим горожанам.

В настоящее время Шарифбег Мирзоев успешно руководит неврологическим отделением рошальской взрослой поликлиники. Подтверждение его профессионализма и высокой квалификации — положительные отзывы от благодарных пациентов, которых за годы работы уже несколько сотен.

Глава округа Алексей Артюхин выяснил, в каких условиях живет доктор, пообщался с его супругой и детьми. В семье пять детей. Старшей дочери 11 лет, а младшему сыну – 3 года.

Дружная и большая семья была вынуждена некоторые время арендовать квартиру в Рошале. В 2019 году ситуация изменилась. Мирзоевы приобрели собственную квартиру благодаря программе «Социальная ипотека», в рамках которой Московская область выделяет специалистам 50% от стоимости жилья. Деньги предназначены для оплаты первоначального взноса.

Супруги рассказали, на что обращали внимание при выборе квартиры. Это наличие вблизи дома школы, детского сада и развитой инфраструктуры. Ответственный подход позволил выбрать лучшее жилье. Квартира просторная, что немаловажно для детей, которые любят играть, танцевать и веселиться.

«Документы собрали, подали……Своя квартира ….квартира это всегда хорошо», — отметил доктор Шарифбег Мирзоев.

Семья оказала Алексею Артюхину гостеприимный прием. Главу встречали традиционными угощениями. Главным блюдом стал праздничный плов.

«Коллектив ..я доволен своей работой и своим коллективом», — признался Мирзоев.

Алексей Артюхин поблагодарил доктора за труд, за привлечение новых специалистов в клинику. Дети получили памятные подарки. На память также останутся фотографии.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.