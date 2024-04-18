Глава округа Шатуры поздравил со 100-летним юбилеем Александру Семеновну Левину

Уроженка деревни Ботино Александра Семеновна родилась в семье доярки и работника Шатурской электростанции. Она застала Великую Отечественную войну, будучи еще совсем ребенком. Повзрослеть пришлось быстро. Вместе с другими юными жителями деревни Александра Семеновна заготавливала лес, охраняла здание Сбербанка. В послевоенное время устроилась на работу на швейную фабрику. Получив определенные знания и навыки, стала квалифицированной швеей.

Мужем Александры Семеновны стал каменщик СМУ Петр Яковлевич Левин. Супруги воспитали двух сыновей и дочь. В настоящее время шатурская долгожительница проживает с дочерью Валентиной Петровной. Бабушку часто навещают внуки. Социальный работник помогает справляться с рядом бытовых вопросов.

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин навестил именинницу. Он пожелал долгожительнице крепкого здоровья и заботы родных. Алексей Владимирович вручил Александре Семеновне памятные подарки и поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева.