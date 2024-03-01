Глава округа Шувалов рассказал о важности ремонта здания Центра детского творчества «Светлячок»

Центр, который является филиалом Центра культурных инициатив городского округа Кашира, расположен в здании 1957 года. В разные исторические времена помещение выполняло различные функции. Здесь собирались представители Районного комитета комсомола, члены Дома пионеров, участники Каширского городского Дома культуры. Глава Михаил Шувалов осмотрел здание и сделал важное заявление.

«Здание, в котором располагается учреждение, уникально. И для нас важно его состояние. В планах — провести капитальный ремонт здания в 2026 году в рамках государственной программы, которую реализует Министерство культуры и туризма Московской области. Всю необходимую документацию для этого будем готовить», — заявил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

Глава Михаил Шувалов также побеседовал с сотрудниками учреждения, узнал об их проблемах. Руководитель муниципалитета напомнил коллективу Центр детского творчества «Светлячок» о важности принятия участия в выборах президента, которые пройдут в период с 15 по 17 марта.

Центр детского творчества «Светлячок» позволяет реализовываться людям разных возрастных категорий. В нем функционирует 11 клубных формирований. В рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие» в центре проводят занятия для старшего поколения. Предложено также много различных форматов для детей и молодежи. Всего занимаются свыше 200 человек.

Информацию разместила администрация городского округа Кашира на странице в социальной сети. Под новостью сразу появился комментарий, в котором жительница округа положительно отреагировала на решение главы.