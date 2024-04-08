Глава округа Собакин и неравнодушные жители приняли участие в первом субботнике в Чехове

Главе помогали активные жители всех возрастов, общественные и молодежные организации. Мероприятие было организовано на должном уровне. По округу установили пункты, в которых выдавали необходимый для уборки инвентарь. В распоряжении горожан также была техника, необходимая для погрузки убранного мусора с целью дальнейшего его вывоза.

«Многие приходили с детьми. Депутат Константин Коваленко вместе с сыновьями Львом и Мишей участвует в субботниках не в первый раз. Семья имеет свою ферму, поэтому труд мальчишек не пугает. Ребята лихо управлялись с граблями, убирая листву в венюковском парке», — рассказал глава округа Михаил Собакин.

Участница субботника, заместитель председателя Общественной палаты Галина Васильевна Овсянникова отметила, что привычка помогать в уборке родного города ей был привита с самого детства.

«Чтобы наш город был чище, надо всем принимать участие в подобных мероприятиях. Потому что когда чисто, тогда и радостно. К сожалению, наши жители не привыкли еще к чистоте, поэтому надо за ними убирать. Ведь там, где чисто и сорить не хочется», — отметила активная жительница округа Чехов.

Председатель Совета ветеранов завода «Энергомаш» Валентина Александровна Устинова в свои 80 лет бодро и активно принимала участие в уборке улиц города, в котором она родилась и живет всю свою жизнь.

«Субботники я помню с самого раннего детства. Они были всегда, да еще какие! Выходили, как говорится, всем миром убираться. Хочется, чтобы молодежь еще активнее участвовала в таких мероприятиях. От этого они будут добрее и останется меньше времени на хулиганство и вредные привычки. А мы в очередной раз своим примером постараемся их замотивировать. Но молодежь у нас все равно хорошая. Пример — участие в СВО. Посмотрите кто там — наши молодые ребята. Они — наша гордость и слава!» — считает Председатель Совета ветеранов завода «Энергомаш» Валентина Александровна Устинова.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поблагодарил каждого жителя, который нашел время, силы и желание для уборки городских улиц. Месячник благоустройства завершится в конце апреля. Каждую субботу жителей приглашают на улицы для участия в субботнике.