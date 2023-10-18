Глава ООН призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Фото: [© РИА Новости]
Антониу Гутерриш считает, что судьба всего региона висит на волоске, и поэтому все участвующие в конфликте стороны обязаны объявить о прекращении огня.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций заявил, что прекращение огня просто необходимо для того, чтобы прекратить страдания тех, кто проживает в зоне конфликта.
«Призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, чтобы уменьшить огромные страдания людей», - написал генсек в одной из социальных сетей.
Он добавил, что судьбы этих людей и всего Ближнего Востока висят на волоске.