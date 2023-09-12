Глава ООН требует прекратить применять кассетные боеприпасы на Украине

Генсек ООН потребовал прекратить использовать кассетные боеприпасы на Украине. Об этом рассказало ТАСС .

По словам заместителя Гутерриша, глава организации требует прекратить использовать запрещенные боеприпасы. Сообщается, что ООН обеспокоена передачей и примирением во время украинского конфликта кассетных снарядов. Генсек Антониу Гутерриш изначально был против использования таких боеприпасов и напоминал странам о недопустимости их применения.

В последнее время участились случаи обстрела новых российских регионов с использованием именно кассетных боеприпасов. Последний такой обстрел произошел во вторник, в результате чего пострадал мирный житель.