Глава Павлово-Посадского г.о. Семенов встретился с учениками Лицея № 1

«Несмотря на то, что вопросы задавали мне, я и сам смог лучше узнать о том, что волнует и чем живет современная молодежь… Очень порадовало небезразличное отношение к чистоте в Павлово-Посадском городском округе. Договорились о совместном проведении еженедельного объезда», — отметил Денис Олегович.