Глава Павлово-Посадского г.о. Семенов встретился с учениками Лицея № 1
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов встретился с учащимися старших классов Лицея № 1 г. Павловский Посад.
В мероприятии также приняла участие заместитель главы муниципалитета Светлана Аргунова. Представители администрации обсудили со школьниками темы образования, искусственного интеллекта, кибербезопасности и искусства. Участники мероприятия поговорили о важности саморазвития и значении для современного общества деструктивных молодежных движений. Юные горожане рассказали о жизни в муниципалитете.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
«Несмотря на то, что вопросы задавали мне, я и сам смог лучше узнать о том, что волнует и чем живет современная молодежь… Очень порадовало небезразличное отношение к чистоте в Павлово-Посадском городском округе. Договорились о совместном проведении еженедельного объезда», — отметил Денис Олегович.
Встречу организовало руководство Лицея № 1 Павловского Посада — Павел Олегович Грязнов. Подобные мероприятия благоприятно воздействуют на развитие молодого поколения, стимулируют ребят добиваться поставленных целей.